Kütahya'da uyuşturucu operasyonu! Karı-koca tutuklandı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu ticareti yapan çeteden gözaltına alınan 3 kişiden 1’i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, karı koca tutuklandı.

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İHA

Yurt genelinde uyuşturucuyla mücadele devam ediyor...

Bu kapsamda operasyon yapan güvenlik güçleri zehir tacirlerine göz açtırmıyor.

Operasyonun adresi bu kez de Kütahya oldu.

Ticari taksi durduruldu

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucunda, Kütahya’ya uyuşturucu madde ulaştırılabileceği değerlendirilen R. A.'nın içerisinde bulunduğu ticari taksi il sınırları içerisinde durduruldu.

Uyuşturucu maddesi ele geçirildi

Durdurulan araçta ve araçtaki şahısların üzerlerinde yapılan aramalarda, 2 parça halinde vakumlu ve presli şekilde toplamda bin 50,89 gram bonzai ve toplam 26 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

3 kişi gözaltına alındı

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara çıkarılan M.N. isimli şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, R.A. ve eşi E.A. isimli şahıslar tutuklandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)