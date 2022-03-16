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    Kütahya’da uyuşturucu taciri tutuklandı

    Polisin ihtarına uymayıp kaçmaya çalışırken yakalanan zanlının sosyal medyada uyuşturucu satıcılarına tepki gösterdiği ortaya çıktı.
    • DHA
    • 16.03.2022 - 16:08
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    Kütahya’da uyuşturucu taciri tutuklandı

    Kütahya Emniyet Müdürlüğü Yunus timleri, şüphelendikleri Şenol Kocaman’ın (45) otomobilini durdurmak istedi.

    Gaybiefendi Mahallesi’nde “dur” ihtarına uymayıp kaçan Kocaman, kısa bir süre sonra yakalandı.

    Şüpheli Kocaman’ın evinde ve aracında yapılan aramalarda 115,7 gram metamfetamin ile 4 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

    TUTUKLANDI

    Geçirildiği sağlık kontrolünün ardından gözaltına alınan Kocaman, Kütahya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince alınan ifadesinin ardından ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti’ suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

    Savcılık sorgusunun ardından Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen Kocaman, tutuklanarak cezaevine konuldu.

    Kütahya’da uyuşturucu operasyonu VİDEO

    SOSYAL MEDYADAN TEPKİ GÖSTERDİ

    Evli ve 4 çocuk babası Kocaman’ın sosyal medya hesaplarında uyuşturucu satışına tepki göstererek, “Uyuşturucu ile mücadele konferansla değil, operasyonla olur. Uyuşturucu satan ne kadar şerefsiz varsa alayı şerefsiz, vatan haini. Kütahya’da uyuşturucu satan şerefsizlere yönelik operasyonlarından dolayı emniyet personelini kutluyorum, Allah razı olsun” yazılı paylaşımlarda bulunduğu ortaya çıktı.

    Soruşturma sürüyor.

    Kütahya’da uyuşturucu taciri tutuklandı #1

    Kütahya’da uyuşturucu taciri tutuklandı #2

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    Kütahya’da uyuşturucu taciri tutuklandı #5


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