Kütahya'da uyuşturucu ticaretinden 3'üncü kere tutuklandı

Aracında 120 gram metamfetamin ile yakalanan Ö.K.'nin daha önce de 2 kez uyuşturucu ticaretinden tutuklandığı belirtilirken şüpheli 3'üncü kere tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uyuşturucuyla mücadele hız kesmeden devam ediyor.

Ekipler yurdun her köşesinde uyuşturucu tacirlerine yönelik yaptığı denetimlere bir yenisini daha ekliyor.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ö.K.’nin kente uyuşturucu getireceği bilgisi üzerine harekete geçti.

120 gram metamfetamin yakalandı

Takibe alınan Ö.K.'nin otomobili, Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Domaniç kara yolunda durduruldu.

Araçta yapılan aramada 120 gram metamfetamin ele geçirildi.

Şüphelinin iş yerinde yapılan aramada ise hassas terazi bulundu.

Şüpheli tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.K. ‘uyuşturucu madde ticareti’ suçlamasıyla tutuklandı.

3'üncü defa yakalandı

DHA'nın haberine göre, Ö.K.’nın 2019 ve 2021 yıllarında da uyuşturucu madde satışından 2 kez tutuklanıp, tahliye olduğu ortaya çıktı.