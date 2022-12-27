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- Kütahya'da uyuşturucu ticaretinden 3'üncü kere tutuklandı
Kütahya'da uyuşturucu ticaretinden 3'üncü kere tutuklandı
- 27.12.2022 - 14:52
Uyuşturucuyla mücadele hız kesmeden devam ediyor.
Ekipler yurdun her köşesinde uyuşturucu tacirlerine yönelik yaptığı denetimlere bir yenisini daha ekliyor.
Kütahya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ö.K.’nin kente uyuşturucu getireceği bilgisi üzerine harekete geçti.
120 gram metamfetamin yakalandı
Takibe alınan Ö.K.'nin otomobili, Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Domaniç kara yolunda durduruldu.
Araçta yapılan aramada 120 gram metamfetamin ele geçirildi.
Şüphelinin iş yerinde yapılan aramada ise hassas terazi bulundu.
Şüpheli tutuklandı
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.K. ‘uyuşturucu madde ticareti’ suçlamasıyla tutuklandı.
3'üncü defa yakalandı
DHA'nın haberine göre, Ö.K.’nın 2019 ve 2021 yıllarında da uyuşturucu madde satışından 2 kez tutuklanıp, tahliye olduğu ortaya çıktı.