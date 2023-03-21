Kütahya'da üzerinde madde bulunan şahıs tutuklandı

Yurt genelinde uyuşturucuyla mücadele devam ediyor.
Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü de bu kapsamda çalışma başlattı.
Yapılan çalışmalar çerçevesinde durumundan şüphelenilen Ş. S. isimli şahsın üzerinde ve eşyalarında arama gerçekleştirildi.
Ele geçirilenler
Bunun sonununda, 19,17 gram kokain maddesi, 6,40 gram metamfetamin maddesi, 13 adet sentetik ecza ve 1 adet payp ele geçirildi.
Uyuşturucu taciri tutuklandı
Gözaltına alınan Ş. S, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.