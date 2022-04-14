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    Kütahya'da üzerine ağaç devrilen adam hayatını kaybetti

    Ormanlık alanda temizlik çalışması yapan 2 çocuk babası Halil Güngör, kestiği ağacın devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi.
    • 14.04.2022 - 12:46
    • Güncelleme : 14.04.2022 - 13:47
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    Kütahya'da üzerine ağaç devrilen adam hayatını kaybetti

    Kütahya'nın Emet ilçesine bağlı Samrık köyünde, geçtiğimiz yıl temmuz ayında çıkan orman yangınında 5 hektarlık alandaki karaçam ağaçları zarar görmüştü.

    Samrık Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ise zarar gören bölgede temizlik çalışması başlattı.

    Ağacın altında can verdi

    DHA'nın haberine göre; çalışmalarda yevmiyeli olarak görev alan evli ve 2 çocuk babası Halil Güngör, dün kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

    Jandarma ve savcılık incelemesinin ardından Halil Güngör’ün cansız bedeni, hastane morguna kaldırıldı.

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