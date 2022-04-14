Kütahya'da üzerine ağaç devrilen adam hayatını kaybetti

Ormanlık alanda temizlik çalışması yapan 2 çocuk babası Halil Güngör, kestiği ağacın devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Kütahya'nın Emet ilçesine bağlı Samrık köyünde, geçtiğimiz yıl temmuz ayında çıkan orman yangınında 5 hektarlık alandaki karaçam ağaçları zarar görmüştü.

Samrık Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ise zarar gören bölgede temizlik çalışması başlattı.

Ağacın altında can verdi

DHA'nın haberine göre; çalışmalarda yevmiyeli olarak görev alan evli ve 2 çocuk babası Halil Güngör, dün kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

Jandarma ve savcılık incelemesinin ardından Halil Güngör’ün cansız bedeni, hastane morguna kaldırıldı.





