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- Kütahya'da üzerine ağaç devrilen adam hayatını kaybetti
Kütahya'da üzerine ağaç devrilen adam hayatını kaybetti
Ormanlık alanda temizlik çalışması yapan 2 çocuk babası Halil Güngör, kestiği ağacın devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi.
- 14.04.2022 - 12:46
- Güncelleme : 14.04.2022 - 13:47
Kütahya'nın Emet ilçesine bağlı Samrık köyünde, geçtiğimiz yıl temmuz ayında çıkan orman yangınında 5 hektarlık alandaki karaçam ağaçları zarar görmüştü.
Samrık Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ise zarar gören bölgede temizlik çalışması başlattı.
Ağacın altında can verdi
DHA'nın haberine göre; çalışmalarda yevmiyeli olarak görev alan evli ve 2 çocuk babası Halil Güngör, dün kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.
Jandarma ve savcılık incelemesinin ardından Halil Güngör’ün cansız bedeni, hastane morguna kaldırıldı.