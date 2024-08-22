Kütahya'da yıldırım düşen ormanda yangın çıktı Fındıcak Köyü'nde, bir ağaca düşen yıldırım sonucu orman yangını meydana geldi. 3 dönüm arazinin zarar gördüğü yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

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İHA

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde bulunan Fındıcak köyü Ketenlik mevkiinde yıldırım düşmesiyle yangın çıktı.

Yıldırımın düştüğü ağaç ise bir süre içten içe yandı.

Uzun süre sonra alev alan ağaç, çevresindeki kuru bitki örtüsünü tutuşturdu.

Daha sonra ise ağaçlık alanın yanmasına sebep oldu.

3 DÖNÜMLÜK ALAN KÜLE DÖNDÜ

Yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyerek yaklaşık 3 dönümlük bir alanı etkisi altına aldı.

Olay yerine hızla müdahale eden Domaniç Orman İşletmesine ait arasözler ve Domaniç Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alabilmek için yoğun bir çaba sarf etti.

KISA SÜREDE KONTRO ALTINA ALINDI

Yangının büyümeden kontrol altına alınması, çevredeki diğer ormanlık alanların zarar görmesini engelledi.

Soğutma uzun süre devam etti. Yangına 6 itfaiye ekibi müdahale etti.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)