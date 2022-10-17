Kütahya'da yolda bulduğu 28 bin TL'yi sahibine teslim etti

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir öğretmenin yolda bulduğu 28 bin TL sahibine teslim edildi.

Kütahya'da ev tadilatı için ayırdığı parayı, motosikleti ile giderken Ekrem Ödemiş Bulvarı'nda düşüren İngilizce öğretmeni 48 yaşındaki Alparslan Türker, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne başvurarak parasını kaybettiğini beyan etti.

Ekipler olayla ilgili araştırma yaptığı esnada 28 bin TL para bulan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Rehber öğretmeni Engin Gümüş (35), karakola gelerek parayı sahibine verilmek üzere polise teslim etti.

Sahibine teslim etti

Paralarını kaybeden İngilizce öğretmeni Alparslan Türker (48) ise eve vardığında paralarını bulamadığını ve karakola gittiğinde parasının bulunduğunu öğrendiğini belirtti.

"Bu devirde böyle insanların olması çok sevindirici bir şey"

İHA'nın aktardığına göre Alparslan Türker, "Yolda giderken cebimden tadilat için ayırdığım paramı düşürdüm. Çok sağ olsun hayırsever kardeşimiz arkadaşımız bulmuş emniyete teslim etmiş. Beni aradılar geldim. Teslim etti paramı. Bu devirde böyle insanların olması çok sevindirici bir şey. Kolay değil, bu kadar yüksek meblağı bulup teslim etmesi taktire şayan bir şey. Teşekkür ediyorum kendisine. Allah razı olsun" dedi.