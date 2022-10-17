Petrol
91.59
-0.04%
Euro
18.2917
1.26%
Dolar
18.5886
0.11%
Altın
992.62
1.08%
Borsa
3848
6.08%
Bitcoin
368.772
1.98%
BTXN Coin
9.58
1.37%
Bitexen
18ºC
İstanbul
Çok bulutlu 18 C

    Kütahya'da yolda bulduğu 28 bin TL'yi sahibine teslim etti

    Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir öğretmenin yolda bulduğu 28 bin TL sahibine teslim edildi.
    • 17.10.2022 - 18:39
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kütahya'da yolda bulduğu 28 bin TL'yi sahibine teslim etti

    Kütahya'da ev tadilatı için ayırdığı parayı, motosikleti ile giderken Ekrem Ödemiş Bulvarı'nda düşüren İngilizce öğretmeni 48 yaşındaki Alparslan Türker, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne başvurarak parasını kaybettiğini beyan etti.

    Ekipler olayla ilgili araştırma yaptığı esnada 28 bin TL para bulan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Rehber öğretmeni Engin Gümüş (35), karakola gelerek parayı sahibine verilmek üzere polise teslim etti.

    Sahibine teslim etti

    Paralarını kaybeden İngilizce öğretmeni Alparslan Türker (48) ise eve vardığında paralarını bulamadığını ve karakola gittiğinde parasının bulunduğunu öğrendiğini belirtti.

    "Bu devirde böyle insanların olması çok sevindirici bir şey"

    İHA'nın aktardığına göre Alparslan Türker, "Yolda giderken cebimden tadilat için ayırdığım paramı düşürdüm. Çok sağ olsun hayırsever kardeşimiz arkadaşımız bulmuş emniyete teslim etmiş. Beni aradılar geldim. Teslim etti paramı. Bu devirde böyle insanların olması çok sevindirici bir şey. Kolay değil, bu kadar yüksek meblağı bulup teslim etmesi taktire şayan bir şey. Teşekkür ediyorum kendisine. Allah razı olsun" dedi.

    Kütahya da yolda bulduğu 28 bin TL yi sahibine teslim etti #1

    Kütahya da yolda bulduğu 28 bin TL yi sahibine teslim etti #2Kütahya da yolda bulduğu 28 bin TL yi sahibine teslim etti #3


    Kripto ticareti için en doğru stratejiyi açıklıyor
    Advertorial

    Kripto ticareti için en doğru stratejiyi açıklıyor

    THY uçağında yolcu taşkınlık yapınca pilot acil iniş yaptı
    3. Sayfa

    THY uçağında yolcu taşkınlık yapınca pilot acil iniş yaptı

    Başbağlar Katliamı'nın ilk duruşması yarın
    3. Sayfa

    Başbağlar Katliamı'nın ilk duruşması yarın

    Görüş Bildir