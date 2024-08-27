Kütahya'da yoldan çıkan araç tarlaya devrildi: 1 ölü 1 yaralı

İHA
Kütahya-Afyonkarahisar karayolunun 44. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 43 ACY 177 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya devrildi.
1 KİŞİ ÖLDÜ, 1 KİŞİ YARALANDI
Kazada araçta bulunan 24 yaşındaki Mehmet Ali Kırgöz olay yerinde hayatını kaybederken, bir kişi de yaralandı.
İsmi öğrenilemeyen yaralı vatandaş ise ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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