Kütahya'da yük treni minibüse çarptı

AA
Kütahya'da yürekleri ağza getiren bir trafik kazası yaşandı.
Yaşanan kazada şans eseri ölen olmazken bir kişi yaralandı.
H.Ç, kullandığı minibüs ile hemzemin geçitte ters yöne girerek kapalı bariyerlerin arasından geçmeye kalkıştı.
6 metre sürüklendi
Bu sırada demir yolundan geçen yük treninin çarptığı araç, yaklaşık 6 metre sürüklendi.
Ekipler olay yerine geldi
Kazanın, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı hastaneye kaldırıldı
Yaralanan sürücü H.Ç, ambulansla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Makinist ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.