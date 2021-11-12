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    Kütahya'daki 21 yıl hükümlü firari yakalandı

    Hakkında 4 farklı suçtan 21 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 48 yaşındaki M.Y., saklandığı evde polis tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.
    • DHA
    • 12.11.2021 - 12:36
    • Güncelleme : 12.11.2021 - 12:49
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    Kütahya'daki 21 yıl hükümlü firari yakalandı

    Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi İnfaz Büro Amirliği ekipleri, firari hükümlüye yönelik çalışma başlattı.

    Ekipler, hakkında 4 farklı suçtan 21 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 48 yaşındaki M.Y.'nin, merkeze bağlı Kirazlıyayla köyündeki bir evde saklandığını tespit etti.

    CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

    Savcılık talimatıyla harekete geçen polis, adrese operasyon düzenleyerek M.Y.’yi yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edilen M.Y., tutuklanarak Kütahya E Tipi Kapalı Cezaevi'ne konuldu.

    Kütahya daki 21 yıl hükümlü firari yakalandı #1

    Kütahya daki 21 yıl hükümlü firari yakalandı #2

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