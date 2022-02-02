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    Kütahya'daki binada patlama: Bina kullanılamaz hale geldi

    Tavşanlı ilçesinde bir binada doğalgaz kaynaklı patlama meydana geldi. Patlamada yara alan olmazken bina kullanılamaz hale geldi.
    • İHA
    • 02.02.2022 - 17:44
    • Güncelleme : 02.02.2022 - 17:46
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    Kütahya'daki binada patlama: Bina kullanılamaz hale geldi

    Kütahya’nın Tavşanlı ilçesi Dedeler Mahallesi Birinci Sokak’ta Bayram Yıldırım’a ait 2 katlı müstakil binanın birinci katında, henüz belirlenemeyen bir sebeple patlama meydana geldi.

    BİNA KULLANILAMAZ HALDE

    Patlamada şans eseri yaralanan olmazken bina kullanılamaz hale geldi. Patlamanın ardından olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    KAYMAKAM VE JANDARMA KOMUTANI OLAY YERİNDE

    Kaymakam Erdoğan Kanyılmaz ve İlçe Jandarma Komutanı Selâhi Kayar, patlamanın geldiği evde incelemelerde bulundu.

    PATLAMA SEBEBİ: DOĞALGAZ

    Patlamanın doğalgaz kaynaklı olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, olayla ilgili incelemelerin devam ettiği belirtildi.

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