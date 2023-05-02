Kütahya’daki evinde ölü bulunan genç kızın sevgilisi tutuklandı 17 yaşındaki kızın ölümüne ilişkin gözaltına 4 kişiden biri tutuklandı. Tutuklanan kişinin genç kızın erkek arkadaşı olduğu öğrenilirken, diğer 3 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İHA

Kütahya’nın Zafertepe Mahallesi Oya Sokak’taki evde 17 yaşındaki Özge Şahin’in hareket şekilde yattığı 112 ekiplerine bildirildi.

İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri geldi.

Yapılan kontrolde genç kızın hayatını kaybettiği belirlendi.

Vücudunda kırık ve ağır kesikler tespit edildi

Genç kızın cesedinin olduğu odada kan görülürken, evde ise içki şişeleri bulundu.

Bunun yanı sıra Özge’nin bedeninde çok sayıda kırığa ve ağır kesiklere de rastlandı.

Hakkında birçok kez uyuşturucu kullanmaktan işlem yapılan genç kızın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Şüpheli ölüm sonrası 4 kişi de gözaltına alındı.

Sevgilisi tutuklandı

Geniş çaplı araştırma başlatılan olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Polis tarafından gözaltına alınanlardan genç kızın 21 yaşındaki erkek arkadaşı Eren Muhammed E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.