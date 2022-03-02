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    Kütahya'daki hırsızlık şüphelisi, başka bir şehirde yakalandı

    Girdiği anaokulundan bilgisayar ve projeksiyon cihazı çaldığı iddiasıyla aranan hırsızlık şüphelisi, izlenen 60 saatlik kamera kaydıyla Ankara'da tespit edildi.
    • DHA
    • 02.03.2022 - 14:18
    • Güncelleme : 02.03.2022 - 15:28
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    Kütahya'daki hırsızlık şüphelisi, başka bir şehirde yakalandı

    Kütahya'daki Yenidoğan Mahallesi Gezek Sokak'taki Nene Hatun Anaokulu'na giren hırsızlık şüphelisi, 4 bilgisayar ile 1 projeksiyon cihazını çaldıktan sonra kaçtı.

    İhbarla harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleme altına alıp, 60 saatlik görüntü seyretti.

    Ekipler, şüphelinin R.K. olduğunu tespit etti. R.K.'nin önce Dumlupınar Mahallesi'nde kaldığı sonra da Ankara'ya gittiğini belirlendi.

    ÇALINTI BİLGİSAYARLAR ELE GEÇİRİLDİ

    Kütahya'daki adreste yapılan aramada çalıntı olduğu değerlendirilen 3 bilgisayar, 1 çift hoparlör ile klavye geçirilirken, R.K. de Ankara'da gözaltına alındı. Kütahya'ya getirilen R.K., adliyeye sevk edildi. Soruşturma sürüyor.

    Kütahya'da anaokuluna giren hırsız kamerada VİDEO

    Kütahya daki hırsızlık şüphelisi, başka bir şehirde yakalandı #1

    Kütahya daki hırsızlık şüphelisi, başka bir şehirde yakalandı #2

    Kütahya daki hırsızlık şüphelisi, başka bir şehirde yakalandı #3

    Kütahya daki hırsızlık şüphelisi, başka bir şehirde yakalandı #4

    Kütahya daki hırsızlık şüphelisi, başka bir şehirde yakalandı #5


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