- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Kütahya'daki Narkotik köpeği, plastik şişedeki metamfetamini buldu
Kütahya'daki Narkotik köpeği, plastik şişedeki metamfetamini buldu
Polis ekiplerinin şüpheyle arama yaptığı aracın içindeki şişede bulunan 1 kiloluk metamfetamin, Narkotik köpeği Thor sayesinde ele geçirildi.
- DHA
- 29.03.2022 - 18:02
- Güncelleme : 29.03.2022 - 18:06
Ülke genelinde güvenlik güçlerinin uyuşturucuyla mücadelesi devam ediyor.
Kütahya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dün gece kent girişinde şüphe üzerine hafif ticari aracı durdurdu.
1 KİLO SIVI METAMFETAMİN BULUNDU
Araçta narkotik köpek 'Thor' ile yapılan detaylı aramada; plastik şişe içindeki 1 kilo 62 gram sıvı metamfetamin ile uyuşturucu hap, 4,94 gram bonzai, 4,19 gram metamfetamin, 1,53 esrar ve uyuşturucu içiminde kullanılan aparat ele geçirildi.
3 ŞÜPHELİ EMNİYETTE
Araçtaki A.Ş., M.K. ve F.Ş., sağlık kontrolünün ardından ifadeleri için emniyete götürüldü. Soruşturma sürüyor.