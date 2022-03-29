Kütahya'daki Narkotik köpeği, plastik şişedeki metamfetamini buldu

Polis ekiplerinin şüpheyle arama yaptığı aracın içindeki şişede bulunan 1 kiloluk metamfetamin, Narkotik köpeği Thor sayesinde ele geçirildi.

Ülke genelinde güvenlik güçlerinin uyuşturucuyla mücadelesi devam ediyor.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dün gece kent girişinde şüphe üzerine hafif ticari aracı durdurdu.

1 KİLO SIVI METAMFETAMİN BULUNDU

Araçta narkotik köpek 'Thor' ile yapılan detaylı aramada; plastik şişe içindeki 1 kilo 62 gram sıvı metamfetamin ile uyuşturucu hap, 4,94 gram bonzai, 4,19 gram metamfetamin, 1,53 esrar ve uyuşturucu içiminde kullanılan aparat ele geçirildi.

3 ŞÜPHELİ EMNİYETTE

Araçtaki A.Ş., M.K. ve F.Ş., sağlık kontrolünün ardından ifadeleri için emniyete götürüldü. Soruşturma sürüyor.









