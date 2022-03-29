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    Kütahya'daki Narkotik köpeği, plastik şişedeki metamfetamini buldu

    Polis ekiplerinin şüpheyle arama yaptığı aracın içindeki şişede bulunan 1 kiloluk metamfetamin, Narkotik köpeği Thor sayesinde ele geçirildi.
    • DHA
    • 29.03.2022 - 18:02
    • Güncelleme : 29.03.2022 - 18:06
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    Kütahya'daki Narkotik köpeği, plastik şişedeki metamfetamini buldu

    Ülke genelinde güvenlik güçlerinin uyuşturucuyla mücadelesi devam ediyor.

    Kütahya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dün gece kent girişinde şüphe üzerine hafif ticari aracı durdurdu.

    1 KİLO SIVI METAMFETAMİN BULUNDU

    Araçta narkotik köpek 'Thor' ile yapılan detaylı aramada; plastik şişe içindeki 1 kilo 62 gram sıvı metamfetamin ile uyuşturucu hap, 4,94 gram bonzai, 4,19 gram metamfetamin, 1,53 esrar ve uyuşturucu içiminde kullanılan aparat ele geçirildi.

    3 ŞÜPHELİ EMNİYETTE

    Araçtaki A.Ş., M.K. ve F.Ş., sağlık kontrolünün ardından ifadeleri için emniyete götürüldü. Soruşturma sürüyor.

    Kütahya daki Narkotik köpeği, plastik şişedeki metamfetamini buldu #1

    Kütahya daki Narkotik köpeği, plastik şişedeki metamfetamini buldu #2

    Kütahya daki Narkotik köpeği, plastik şişedeki metamfetamini buldu #3


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