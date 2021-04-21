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- Kütahya'daki uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı
Kütahya'daki uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı
Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyon neticesinde 121 gram bonzai ele geçirilirken, 4 kişi de gözaltına alındı.
- DHA
- 21.04.2021 - 14:16
- Güncelleme : 21.04.2021 - 14:25
Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ve Aslanapa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenledi.
Ekipler, şehir merkezinden Aslanapa ilçesine otomobille uyuşturucu götürüldüğü ihbarı üzerine plakası belirlenen aracı takibe aldı.
BONZAİ İLE YAKALANAN 4 KİŞİ GÖZALTINDA
Terziler köyü yakınlarında durdurulan otomobilde yapılan aramada 121 gram bonzai ele geçirildi.
Otomobilde bulunan S.D., M.G., E.A.Ş. ve H.D. gözaltına alınarak İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.