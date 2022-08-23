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    Kütahya'ya Meteoroloji'den yağış uyarısı

    Meteoroloji'den gelen son bilgilere göre; Kütahya'da etkili olacak sağanak yağış sebebiyle oluşacak su baskınlarına karşı dikkat edilmesi çağrısı yapıldı.
    • 23.08.2022 - 17:25
    • Güncelleme : 23.08.2022 - 17:27
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    Kütahya'ya Meteoroloji'den yağış uyarısı

    Kütahya'da yapılan son değerlendirmelere göre; 24.08.2022 Çarşamba günü  Marmara’nın güney ve batısı ile Kuzey Ege’de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; Kütahya’da kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

    Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar geliyor

    İHA'nın haberine göre; Meteoroloji Genel Müdürlüğütarafından yapılan uyarıda şu ifadelere yer verildi:

    Yapılan son değerlendirmelere göre; "24.08.2022 Çarşamba günü Marmara'nın güney ve batısı ile Kuzey Ege'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; Kütahya, Bilecik, Izmir, Manisa, Edirne, Tekirdağ ve Yalova'da kuvvetli (21-50 kg/ m2),Çanakkale, Balıkesir,Bursa, Edirne'ningüneyi ile Tekirdağ'ın batısında yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."


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