Kuyucak Kaymakamı Yılmaz Kurt, Didim’de ölü bulundu

Kuyucak Kaymakamı Yılmaz Kurt, Didim’e bağlı Akbük mahallesi Çamlıkoy sitesi önünde bulunan plajda arabasının içerisinde cansız bedeni bulundu.

Aydın’ın Kuyucak ilçesinde, 17 Eylül 2018 tarihinden bu yana kaymakamlık görevi yapan Yılmaz Kurt’tan uzun süre haber alamayan yakınları, polise ihbarda bulundu.

Aydın emniyetinin teyakkuza geçtiği öğrenilirken, Kaymakam Kurt’un cep telefonu sinyalinden yerini bulan ekipler olay bölgesinde yaptığı araştırmada kaymakamın cansız bedeni ile karşılaştı.

"MESAJ ATIP HELALLİK İSTEDİ"

2018 yılından bu yana Kuyucak Kaymakamı olarak görev yapan Yılmaz Kurt, akşam saatlerinde kendisine ait 61 FL 525 özel aracıyla Didim’e gittiği öğrenildi. Yılmaz Kurt, 19.00 sıralarında koruması ve şoförüne “Hakkınızı helal edin” şeklinde mesaj attı.

İNTİHAR ŞÜPHESİ ÜZERİNDE DURULUYOR

Yapılan teknik takip sonucu Kaymakam Kurt’un aracı PTS kayıtlarına göre Didim’e gittiği tespit edildi. Araç ormanlık bir alana yakın yerde Jandarma ekiplerince bulundu. Jandarma ekipleri yaptıkları aramada Kurt’un cansız bedenini plajda buldu. Kurt’un beylik silahıyla kafasına sıkarak intihar ettiği şüphesi üzerinde duruluyor.

Savcılık incelemesinin ardından Kurt’un cansız bedeni cenaze arabasıyla Didim Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kendisine ait araç ise çekici yardımıyla Didim ilçe emniyet müdürlüğü bahçesine çekildi.

Evli ve 3 çocuk babası olan Kurt’un intihar mı ettiği yoksa cinayete mi kurban gittiği kesin olarak bilinmezken, olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı.

AYDIN VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Aydın Valiliğinin resmi sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada ise "Kuyucak kaymakamımız Yılmaz Kurt Didim ilçesi Akbük Mahallesi sahilinde 02.04 2021 günü saat 21.45 sıralarında ölü olarak bulunmuştur. Kaymakamımıza Allah’tan rahmet diliyoruz. Konu ile ilgili soruşturma devam etmektedir. Kamuoyuna duyurulur." İfadelerine yer verildi.

YILMAZ KURT KİMDİR

Yılmaz Kurt, 1976 yılında Trabzon-Çaykara’da doğdu. 2001 yılında Kırklareli Kaymakam adayı olarak Mülki İdare Amirliği Mesleğine intisap etti.

Bu dönemde; Tokat/Almus, Niksar ilçelerinde Kaymakam Vekilliği görevlerinde bulundu.

İngiltere’de bir yıl yabancı dil eğitimi aldı.

2005 tarihinde Ordu/Çatalpınar kaymakamı olarak atanan Kurt, müteakiben Erzincan/Kemaliye, Rize/Hemşin Kaymakamlığı, Hakkari Vali Yardımcılığı, Erzurum/Tortum Kaymakamlığı, Artvin Vali Yardımcılığı, Giresun/Eynesil Kaymakamlığı görevlerinde bulundu.

2018 yılında Aydın/Kuyucak Kaymakamlığına atanmış olup, 17 Eylül 2018 tarihinde göreve başlamıştı.