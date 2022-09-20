Kuyumcukent’te 100 milyonluk vurgun

9 kuyumcu, altın verdikleri firma tarafından dolandırıldıklarını iddia ederek suç duyurusunda bulundu, Firma çalışanlarının yaklaşık 100 milyon liralık altınlarla ortadan kaybolduğu öne sürüldü.

İstanbul Kuyumcukent'te 3 yıldır faaliyet gösteren kuyumculuk firması, iddiaya göre yaklaşık 100 milyon lira değerinde altın toplayarak ortadan kayboldu.

Bir araya gelen 9 mağdur, dolandırıldıklarını belirterek suç duyurusunda bulundu.

Kuyumcukent'te bir araya gelen mağdurlar basın açıklaması yaparak tepkilerini dile getirdi.

“Aileler ve organize olarak yürütüyorlar”

Mağdurların avukatı Ecem Oklu, “Şüpheliler, bizim müvekkillerimizin itibarını zedeleyerek dolandırmışlardır. Bu süreci de ‘altınlar çalındı, kaçırıldı, vereceğiz’ diyerek ilerletmişlerdir. 9 mağdurumuz var. Biz burada haciz işlemi gerçekleştirdikten sonra birçok mağdur bize ulaştı.

Kendilerinin de dolandırıldığını söylediler. Şüphelilerden bir tanesi FETÖ'den aranmakta ve yurt dışında bulunmakta. Almanya'ya da para aktarımı gerçekleştirmekteler. Hem altın hem altın ürünleri göndermekteler. Şüpheliler 9 kişiler. Aileler ve organize olarak yürütüyorlar. 100 milyon liralık bir meblağ var ortada.” diye konuştu.

“İçeride ürün eritmeye başladılar”

Mesut Olık isimli bir kuyumcu da, suçladığı kişilerle 8 yıldır tanışıklarını söyleyerek, “Sürekli bitmiş mamul verip, karşılığını alıyorduk. Yılbaşından sonra ortakların kendi aralarında sıkıntılar çıkmaya başladı. Bu sıkıntılar da piyasaya yansımaya başladı. İçeride ürün eritmeye başladılar. Sizden geleni eritip bana, benden geleni eritip bir diğerine vererek bu şekilde süreç yürütülmüş. 5 kiloya yakın altın vermiştim.” diye konuştu.

“Piyasada 80-100 kilo arasında mağduriyet var”

Cihan Yalçın ise “Ürün aldılar bunları da peyderpey ödediler. En son 10 milyon TL'ye yakın borçları vardı, şu an alamıyoruz. Bu malları erittiklerini söylediler. Emeklerimizle yaptığımız ürünleri eritmişler. Bizim 10 kilo altınımız vardı. Toplam piyasada 80-100 kilo arasında mağduriyet var.” dedi.

“Tıkır tıkır alıyorduk”

Ziya Yılmaz da “9 aydır düzenli alıyorduk, son verdiğimizi alamadık. Beklemiyorduk böyle bir şey tıkır tıkır alıyorduk. Bir güven sağladılar. Son bir ayda olan oldu.” diye konuştu.

Çoğu akraba

DHA’nın haberine göre mağdurlar, çoğunluğu akraba olan ve altınları eritip ortadan kaybolan kuyumcu firması sahipleri Enes Ş., Sefa Ş., Talha Ş., Bekir Ş., Tuba Ş., Enes H., Muhammed A. hakkında savcılığa girerek suç duyurusunda bulundu.