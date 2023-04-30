Kuzey Marmara Otoyolu gişelerinde kavga

İHA
İstanbul'un Eyüpsultan ilçesi Kemerburgaz Mahallesi'nde meydana gelen olayda, otomobille seyir halindeki bir grup genç Kuzey Marmara Otoyolu'na girmek istedi.
Sistemde yaşanan teknik arızadan dolayı gişelerden geçemeyen gençler ile gişe görevlisi arasında tartışma çıktı.
Tartışma alevlenerek kavgaya dönüştü.
Uçarak yumruk attı
Otomobilde bulunan gençlerden birisi aracın üzerine çıkarak, kabinde bulunan gişe memuruna uçarak yumruk attı.
Korku dolu kavgada tekmeler ve yumruklar havada uçuştu. Kavga araya diğer sürücülerin girmesiyle son buldu.
Kavga bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına saniye saniye yansıdı.