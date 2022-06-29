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    Kuzey Marmara Otoyolu'nda 2 tır kaza yaptı

    Süleyman Sarıboğa’nın kontrolündeki tır, Mehmet Atbaş’ın kullandığı tıra arkadan çarptı. Sürücüler, kazadan yara almadan kurtuldu.
    • 29.06.2022 - 09:02
    • Güncelleme : 29.06.2022 - 09:03
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    Kuzey Marmara Otoyolu'nda 2 tır kaza yaptı

    İstanbul'da facianın Eşiğinden dönüldü.

    Eyüpsultan Kuzey Marmara Otoyolu Çiftalan mevkii Ankara istikametinde, Hollanda’dan Irak’a mal sevkiyatı yapmak için yola çıkan Süleyman Sarıboğa’nın kullanığı tır, sürücünün hakimiyetini kaybetmesi sonrası kontrolden çıktı.

    Kontrolden çıkan tır, Mehmet Atbaş’ın kontrolündeki tıra arkadan çarptı.

    Tırlar savruldu

    İki tır da çarpmanın etkisiyle savrulurken Süleyman Sarıboğa’nın kullandığı aracın ön kısmı dağıldı. Mazot deposu da delinen tırın yakıtı da yola aktı. Kazaya karışan diğer tırdaki malzemeler ise yola saçıldı.

    Sürücüler yara almadı

    Kazaya karışan iki tırda da maddi hasar oluşurken kazadan sürücüler yara almadan kurtuldu.

    Kuzey Marmara Otoyolu'nda 2 tır kaza yaptı

    Kuzey Marmara Otoyolu nda 2 tır kaza yaptı #1

    Jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi

    Olayın yaşandığı yere gelen jandarma ekipleri sevk edilirken yeni bir kaza yaşanmaması için güvenlik önlemleri alındı.

    Yol temizlendi

    Kaza sonrası tırlardan yola akan yakıtın yolu kayganlaştırmasından dolayı yol bir süre kapatılırken ulaşım kontrollü olarak tek şeritten sağlandı. Ayrıca yol temizlik görevlileri tarafından temizlendi.

    İncelemeler başladı

    İHA'nın haberine göre; kazalı tırlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken jandarma kazayla ilgili çalışma başlattı.

    Kuzey Marmara Otoyolu nda 2 tır kaza yaptı #2

    Kuzey Marmara Otoyolu nda 2 tır kaza yaptı #3


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