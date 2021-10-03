- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Kuzey Marmara Otoyolu’nda, kamyon devrildi: 1 yaralı
Kuzey Marmara Otoyolu’nda, kamyon devrildi: 1 yaralı
Tekstil yüklü G.D. idaresindeki kamyon, kontrolden çıkıp bariyerlere çarparak yola devrildi. O sırada seyir halinde olan Z.Ç idaresindeki otomobil, yola devrilen kamyona çarptı.
- AA
- 03.10.2021 - 08:47
- Güncelleme : 03.10.2021 - 08:52
Kuzey Marmara Otoyolu’nun Karakamış mevkisi Ankara istikametinde seyir halinde olan G.D. idaresindeki tekstil yüklü kamyon, G.D.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.
Kamyon, Sakarya geçişişinde bariyerlere çarparak yola devrildi.
O sırada, aynı yönde seyreden Z.Ç. yönetimindeki otomobil de devrilen kamyona çarptı.
KAMYON ŞOFÖRÜ YARALANDI
Kamyon şoförü G.D., kazayı yaralı olarak atlattı.
Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, kamyon şoförü G.D.’yi ambulansa alarak Yenikent Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Kuzey Marmara Otoyolu’nda, kamyon devrildi: 1 yaralı ViDEO
KAMYONUN KALDIRILMASIYLA TRAFİK NORMALE DÖNDÜ
Jandarma Otoyol Trafik ekipleri tarafından Ankara istikametinde emniyet şeridinden kontrollü sağlanan trafik, kamyonun kaldırılmasının ardından normale döndü.