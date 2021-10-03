Euro
10.2684
-0.38%
Dolar
8.8554
-0.37%
Altın
501.19
-0.11%
Borsa
1.401
-0.35%
Bitcoin
415.806
-0.75%
EXEN Coin
19.83
-0.60%
14ºC
İstanbul
Güneşli 14 C

    Kuzey Marmara Otoyolu’nda, kamyon devrildi: 1 yaralı

    Tekstil yüklü G.D. idaresindeki kamyon, kontrolden çıkıp bariyerlere çarparak yola devrildi. O sırada seyir halinde olan Z.Ç idaresindeki otomobil, yola devrilen kamyona çarptı.
    • AA
    • 03.10.2021 - 08:47
    • Güncelleme : 03.10.2021 - 08:52
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kuzey Marmara Otoyolu’nda, kamyon devrildi: 1 yaralı

    Kuzey Marmara Otoyolu’nun Karakamış mevkisi Ankara istikametinde seyir halinde olan G.D. idaresindeki tekstil yüklü kamyon, G.D.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

    Kamyon, Sakarya geçişişinde bariyerlere çarparak yola devrildi.

    O sırada, aynı yönde seyreden Z.Ç. yönetimindeki otomobil de devrilen kamyona çarptı.

    KAMYON ŞOFÖRÜ YARALANDI

    Kamyon şoförü G.D., kazayı yaralı olarak atlattı.

    Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, kamyon şoförü G.D.’yi ambulansa alarak Yenikent Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

    Kuzey Marmara Otoyolu’nda, kamyon devrildi: 1 yaralı ViDEO

    Kuzey Marmara Otoyolu’nda, kamyon devrildi: 1 yaralı #1

    KAMYONUN KALDIRILMASIYLA TRAFİK NORMALE DÖNDÜ

    Jandarma Otoyol Trafik ekipleri tarafından Ankara istikametinde emniyet şeridinden kontrollü sağlanan trafik, kamyonun kaldırılmasının ardından normale döndü.

    Kuzey Marmara Otoyolu’nda, kamyon devrildi: 1 yaralı #2

    Kuzey Marmara Otoyolu’nda, kamyon devrildi: 1 yaralı #3

    Kuzey Marmara Otoyolu’nda, kamyon devrildi: 1 yaralı #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir