Kuzey Marmara Otoyolu’nda kamyon yangını

Bugün saat 17.15 sıralarında, Kuzey Marmara Otoyolu Beykoz-Edirne istikametinde seyir halindeki bir kamyonun kasa kısmından dumanlar yükselmeye başladı.

Dumanları fark eden sürücü, kamyonu emniyet şeridine çekerek durdurdu. Bir süre sonra alevler kamyonun kasasını sardı.

VATANDAŞLAR İLK MÜDAHALEYİ YAPTI

Yangına ilk müdahaleyi yoldan geçen vatandaşlar yaptı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve otoyol ekipleri sevk edildi.

KAMYON HURDAYA DÖNDÜ

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Olayda yaralanan olmazken, kamyon kullanılamaz hale geldi.

Yangın nedeniyle otoyolda trafik bir süre kontrollü olarak verildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.