Kuzey Marmara Otoyolu'nda kargo tırı kamyona arkadan çarptı: 1 ölü Kuzey Marmara Kocaeli geçişinde kamyona arkadan çarpan kargo tırının sürücüsü hayatını kaybetti.

İHA

Kuzey Marmara Otoyolu'nda yaşanan kazada kan aktı..

Kuzey Marmara Kocaeli geçişi Akmeşe mevkiinde meydana gelen olayda, Alişan Dayar (31) idaresindeki kargo tırı, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önündeki kamyona çarptı.

Çarpışma neticesinde araçlar savrularak durabilirken, kaza 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Hayatını kaybetti

Yaralı sürücü Alişan Dayar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri ise kaza bölgesinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için güvenlik önlemleri aldı. Araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.