Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza: Araçlar kontak kapattı

AA
Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli geçişi Dilovası ilçesi Liman Kavşağı mevkiinde iki otomobil çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 2'si çocuk 5 kişi ambulanslarla bölgedeki hastanelere kaldırıldı.
Yol 1 saat kapandı
Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yola çıkanların yoğunluk oluşturduğu otoyolun Ankara istikametinde kaza nedeniyle uzun araç kuyruğu oluştu.
Yaklaşık 1 saat trafiğe kapanan yol araçların çekilmesi ve temizlik çalışmalarının ardından yeniden ulaşıma açıldı.