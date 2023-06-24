Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza: Araçlar kontak kapattı
AA

Kuzey Marmara Otoyolu geçişi Dilovası ilçesi Liman Kavşağı mevkiinde iki otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 2'si çocuk 5 kişi ambulanslarla bölgedeki hastanelere kaldırıldı.

Yol 1 saat kapandı

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yola çıkanların yoğunluk oluşturduğu otoyolun Ankara istikametinde nedeniyle uzun araç kuyruğu oluştu.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza: Araçlar kontak kapattı

Yaklaşık 1 saat trafiğe kapanan yol araçların çekilmesi ve temizlik çalışmalarının ardından yeniden ulaşıma açıldı.