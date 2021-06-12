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- Kuzey Marmara Otoyolu’nda kaza: Vinç yola devrildi
Kuzey Marmara Otoyolu’nda kaza: Vinç yola devrildi
Ankara istikametine seyir halinde olan bir vinç, önce bariyerlere çarptı ardından yola devrildi.
- AA
- 12.06.2021 - 08:52
Sarıyer Kuzey Marmara Otoyolu’nda Ankara istikametinde seyir halinde olan Fatih G. idaresindeki vinç, 16’ncı viyadük Uskumruköy mevkisinde bariyerlere çarptı.
Vinç, çarpmanın etkisi ile yol devrildi.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Polis, çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.
HASTANEYE KALDIRILDI
Sürücü Fatih G.’nin müdahalesi ayakta yapılırken, araçta bulunan Sedat A. ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeni ile trafik akışı kontrollü bir şekilde tek şeritten verilmeye başlandı.
Bölgede çalışmalar sürüyor.
Kuzey Marmara Otoyolu’nda kaza: Vinç yola devrildi VİDEO