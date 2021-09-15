Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza yapan sürücüye yardım için gelenlere otomobil çarptı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza yapan sürücüye yardım etmek için gelenlere arkadan gelen otomobil çarptı. Aralarında polis memurunun olduğu 6 kişi yaralanırken, 1 kişinin öldüğü bildirildi.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda sürücüsünün adı öğrenilemeyen 34 AFV 799 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, orta bariyerlere çarptı.

Otomobilin savrulduğu kazayı sürücü yara almadan atlattı.

YARALILARDAN BİRİ POLİS MEMURU

Yoldan geçenler bir yandan yardıma koşarken diğer yandan durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Trafiğin yavaşladığı anda arkadan gelen sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 DJM 697 plakalı otomobil, yardım için gelenlere ve başka bir otomobile çarptı.

7 kişi çarpmanın etkisiyle yola savruldu. Sağlık ekipleri, bir kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan A.K., E. B., B.O. ve ismi öğrenilemeyen 3 kişi ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırdı. Yaralılardan birinin polis memuru olduğu ve durumunun ağır olduğu öğrenildi.

POLİS EKİPLERİ OLAY YERİ ÇALIŞMASI YAPTI

Polis ekipleri, tekrar kaza olmaması için yolda önlem aldı.

Ekiplerin olay yeri inceleme çalışmalarının ardından kazaya karışan otomobiller çekiciler yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı.

Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.