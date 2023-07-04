Kuzey Marmara Otoyolu'nda panik anları! Kağıt yüklü tır yandı İstanbul istikametinde ilerleyen hurda kağıt yüklü tırın dorsesi yandı. Ekipler yangına müdahale ederken kağıtların tamamı hurdaya döndü.

İHA

Kuzey Marmara Otoyolu'nun İzmit geçişi İstanbul istikametinde panik anları yaşandı.

Hurda kağıt yüklü C.S. hakimiyetindeki 55 BS 051 plakalı hurda kağıt yüklü tırın dorse kısmında yangın çıktı.

Elektrik kontağından kaynaklanan yangın büyüyerek kağıtlara da sıçradı.

Ekipler müdahale etti

Sürücü ise dorseden ayırdığı çekiciyi yanmaktan son anda kurtardı.

Yangını fark eden diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Hurda kağıtlar küle döndü

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Kısa adrese ulaşan itfaiye ekipleri, dorseyi saran alevleri söndürebilmek için çalışma başlattı.

Yangın, ekiplerin yoğun çalışmalarının ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Dorsede bulunan hurda kağıtların tamamı kullanılamaz hale geldi.