Euro
9.3846
0.31%
Dolar
7.9326
-0.09%
Altın
441.35
0.2%
Borsa
1.394
0%
Bitcoin
422.980
-3.18%
EXEN Coin
15.10
21.77%
3ºC
İstanbul
Çok bulutlu 3 C

    Kuzey Marmara Otoyolu’nda seyir halindeki kamyon yandı

    Seyir halindeki kargo kamyonunda, bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeye ekipler sevk edildi.
    • İHA
    • 26.03.2021 - 08:45
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kuzey Marmara Otoyolu’nda seyir halindeki kamyon yandı

    Kuzey Marmara Otoyolu (KCO) - İkitelli istikameti Başakşehir mevkisinde kargo yüklü kamyon seyir halindeyken, sabah saatlerinde yanmaya başladı.

    Sürücü alevleri fark edince kamyonu sağ şeride çekerek ekiplere haber verdi.

    KULLANILAMAZ HALE GELDİ

    Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesi ile yangın büyüyüp trafiği tehlikeye atmadan söndürüldü.

    Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, kamyon ve içindeki malzemeler kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

    Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyir halindeki kargo kamyonu yanarak kullanılamaz hale geldi VİDEO

    Kuzey Marmara Otoyolu’nda seyir halindeki kamyon yandı #1

    Kuzey Marmara Otoyolu’nda seyir halindeki kamyon yandı #2

    Kuzey Marmara Otoyolu’nda seyir halindeki kamyon yandı #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir