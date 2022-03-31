Kuzey Marmara'da bir tıra çarpan otomobil sürücüsü kullandığı aracın içinden çıkamayarak can verdi.Çarpmanın etkisiyle tırın dorsesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Tuzla Kuzey Marmara Otoyolu Tepeören mevkiinde sabah saatlerinde bir otomobil tıra arkadan çarptı.

SÜCÜRÜ CAN VERDİ

Çarpmanın ardından araç yanmaya başladı. Aracın içinden çıkamayan sürücü feci şekilde hayatını kaybetti.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle otomobil ve tırda çıkan yangın söndürüldü.

Ttrafikte ilerken yangını fark eden bir sürücü ise olay anını cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda tır, alevler içinde yandı ViDEO



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