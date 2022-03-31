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    Kuzey Marmara Otoyolu'nda tır, alevler içinde yandı

    Kuzey Marmara'da bir tıra çarpan otomobil sürücüsü kullandığı aracın içinden çıkamayarak can verdi.Çarpmanın etkisiyle tırın dorsesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
    • İHA
    • 31.03.2022 - 09:29
    • Güncelleme : 31.03.2022 - 10:15
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    Kuzey Marmara Otoyolu'nda tır, alevler içinde yandı

    Tuzla Kuzey Marmara Otoyolu Tepeören mevkiinde sabah saatlerinde bir otomobil tıra arkadan çarptı.

    SÜCÜRÜ CAN VERDİ

    Çarpmanın ardından araç yanmaya başladı. Aracın içinden çıkamayan sürücü feci şekilde hayatını kaybetti.

    YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

    İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle otomobil ve tırda çıkan yangın söndürüldü.

    Ttrafikte ilerken yangını fark eden bir sürücü ise olay anını cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

    Kuzey Marmara Otoyolu'nda tır, alevler içinde yandı ViDEO

    Kuzey Marmara Otoyolu nda tır, alevler içinde yandı #1

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    Kuzey Marmara Otoyolu nda tır, alevler içinde yandı #2

    Kuzey Marmara Otoyolu nda tır, alevler içinde yandı #3

    Kuzey Marmara Otoyolu nda tır, alevler içinde yandı #4


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