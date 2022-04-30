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    Kuzey Marmara Otoyolu'nda tır devrildi: 1 ölü 1 yaralı

    Beykoz Kuzey Marmara Otoyolu'nda hayvan yemi yüklü tır devrildiği kazada tır şoförü hayatını kaybederken, yedek şoför yaralandı.
    • 30.04.2022 - 07:17
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    Kuzey Marmara Otoyolu'nda tır devrildi: 1 ölü 1 yaralı

     

    Kaza, saat 04:45 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Beykoz mevkii Edirne istikametinde meydana geldi.

    Ercan Tezcan (49) idaresindeki hayvan yemi yüklü 39 LT 500 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bariyerlere çarparak devrildi.

    İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Kuzey Marmara Otoyolu nda tır devrildi: 1 ölü 1 yaralı #1

    100 metre sürüklenen tır sürücüsü kurtarılamadı

    DHA'Nın haberine göre; yaklaşık 100 metre sürüklenen tır sürücüsü sağlık ekipleri tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yedek sürücü Ömer Demir (35) ise hafif şekilde yaralandı.

    Kuzey Marmara Otoyolu nda tır devrildi: 1 ölü 1 yaralı #2

    Kaza sebebiyle Edirne istikametinde iki şerit trafiğe kapatıldı. Yola saçılan hayvan yemleri Kuzey Marmara Otoyolu görevlileri tarafından temizlendi.

    Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından sürücünün cansız bedeni Adli Tıp morguna kaldırıldı. Yaralanan Ömer Demir ise hastaneye sevk edildi.

    Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

     

    Kuzey Marmara Otoyolu nda tır devrildi: 1 ölü 1 yaralı #3


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