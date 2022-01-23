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    Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı

    Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı

    Beykoz Kuzey Marmara Otoyolu Reşadiye mevkiinde yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı. Kazada şoför ve 3 yolcu hayatını kaybederken, 9 kişi yaralandı.
    • DHA
    • 23.01.2022 - 09:45
    • Güncelleme : 23.01.2022 - 10:26
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    Yurt genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle peş peşe kaza haberleri geliyor.

    Tokat ve Amasya'da meydana gelen yolcu otobüsü kazalarında çok sayıda ölü ve yaralı var.

    AMASYA'DA 30 YARALI, TOKAT'TA İSE 1 ÖLÜ

    Amasya'nın Merzifon ilçesinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan yolcu otobüsü bariyerlere çarptı. Kazada 1’i çocuk, 30 yolcu yaralandı.

    Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı ViDEO

    BEYOZ'DA 3 ÖLÜ, 9 YARALI

    Bu kazaların ardından İstanbul'da Beykoz Kuzey Marmara Otoyolu Reşadiye mevkiinde yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı.

    Henüz kazanın nedeni belirlenemezken, olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    İlk belirlemelere göre, 3 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

    Yaralılar çevredeki hastanelere sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

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    Kuzey Marmara Otoyolu nda yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı #2

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