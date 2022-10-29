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    Kuzey Marmara'da kurallara uymayan sürücüler helikopter ile tespit edildi

    Kuzey Marmara Otoyolu'ndan Kocaeli'ye doğru gidilen yolda, ekipler sürücülere göz açtırmadı. Kurallara uymadığı belirlenen sürücülere ceza kesildi.
    • 29.10.2022 - 09:51
    • Güncelleme : 29.10.2022 - 10:27
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    Kuzey Marmara'da kurallara uymayan sürücüler helikopter ile tespit edildi

    İstanbul'dan başlayarak Avrupa yakasını Asya yakasına bağlayan Kuzey Marmara Otoyolu'nda, Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri tarafından hem karadan hem de helikopterle havadan denetim yapılıyor.

    Ekiplerin, trafikte yaşanabilecek sorunları ortadan kaldırmak ve trafik kazalarını önlemek için yaptıkları uygulamada otoyolunu tehlikeye atan sürücülerin; şerit ihlalleri ve trafikte risk teşkil edebilecek durumlar kontrol edildi.

    Helikopter ile araçlar havadan kontrol edildi

    Yol ve trafik akışı kontrolleri helikopter ile havadan denetimi sağlanırken sakıncalı görülen durumlar, otoyol üzerinde bulunan kontrol noktalarındaki ekiplere anlık olarak bildirildi.

    Kuzey Marmara’da kurallara uymayan sürücülere göz açtırılmadı VİDEO

     

    Kuzey Marmara da kurallara uymayan sürücüler helikopter ile tespit edildi #1

    11 sürücüye 6 bin 771 TL para cezası verildi

    Trafik ekipleri, otoyol üzerinden Kocaeli'ye geçiş yolunda trafikte kural ihlali yapan sürücüleri tespit etti ve çeşitli cezai işlemler uyguladı. İHA'nın haberine göre, toplamda 374 araç kontrol edilirken 11 sürücüye 6 bin 771 TL para cezası verildi ve 3 araç trafikten men edildi.

    Kuzey Marmara da kurallara uymayan sürücüler helikopter ile tespit edildi #2

    Kuzey Marmara da kurallara uymayan sürücüler helikopter ile tespit edildi #3


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