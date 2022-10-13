Letonya'nın göçmenlere, şok tabancası ile işkence ettiği ileri sürüldü

Letonya'nın göçmenlere, şok tabancası ile işkence ettiği ileri sürüldü

Hazırlanan raporda, Letonya'nın sınırı geçmeye çalışan göçmenleri şok tabancası, dayak gibi uygulamalarla Belarus'a geri ittiği ifade edildi.

Letonya’nın, Belarus’tan sınırı geçmeye çalışan göçmenlere yönelik uyguladığı şiddet ile gündeme geldi.

Uluslararası Af Örgütü'nün yeni raporuna göre; sınırı geçmeye çalışan insanların sınır yetkilileri tarafından dövüldüğü ve küçük düşürüldüğü ileri sürülürken, Letonya hükümeti yetkilileri aşırı güç kullandığını reddetti.

Yetkililer, önlemlerin yasa dışı geçişlerden kaynaklandığını söyledi.

Olağanüstü hal ilan edildi

Ülkede geçen yıl, dört sınır bölgesinde sığınma talebinde bulunma hakkını askıya alan bir olağanüstü hal ilan edildi.

Olağanüstü hal, Belarus'tan sınırı geçmeye çalışan insan sayısının artmasının ardından başlatıldı. Olağan üstü hal, hala yürürlükte.

Göçmenler, ormanlarda keyfi tutuluyor

Uluslararası Af Örgütü'nün raporu, iddia edilen yetki suistimalleri, keyfi gözaltı, kötü muamele, güvensiz ve sağlıksız koşullar ve hatta işkenceyi detaylandırıyor. Aralarında çocukların da bulunduğu göçmenlerin Letonya ormanında keyfi olarak tutuldukları bilgisi verildi.

Şok tabancası ve dayak uygulaması

Pek çoğu, şok tabancaları ile elektrik çarpması ve dayakla karşı karşıya kaldı.

Af Örgütü'nün Avrupa Kurumlar Ofisi Direktörü Eve Geddie, "Letonya makamları, erkekleri, kadınları ve çocukları dondurucu soğuklarda kendi başlarının çaresine bakmaları için bıraktı." dedi.

Hükümet, iddiaları reddetti

Letonya İçişleri Bakanı Kristaps Eklons, raporda yer alan yazılı bir yanıtta hükümetin sınırdaki tedbirini savundu. “Devletin iç güvenliğini sağlamak için olağanüstü hal emri çıkarıldı” dedi.

Eklons, yetkililerin sınırı geçenlere karşı özel araçlarla fiziksel güç kullandığına dair hiçbir kanıt bulamadığını da sözlerine ekledi. Geçen yıl Letonya, Polonya ve Litvanya, ülkelerine Belarus'tan girmeye çalışan insan sayısında büyük bir artış gördü.