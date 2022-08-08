Petrol
94.84
-0.08%
Euro
18.3544
0.62%
Dolar
17.9685
0.31%
Altın
1.033
1.04%
Borsa
279
0.00%
Bitcoin
434.185
4.61%
BTXN Coin
7.80
0.25%
Bitexen
30ºC
İstanbul
Güneşli 30 C

    Levent’te ATM yandı

    Özel bankalara ait sıralı ATM'lerden birinde yangın çıktı. Bankamatiğin alev alev yandığı anlar kameralara yansıdı.
    • 08.08.2022 - 17:42
    • Güncelleme : 08.08.2022 - 17:53
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Levent’te ATM yandı

    İstanbul’un Beşiktaş ilçesi Levent Mahallesi Büyükdere Caddesi üzerindeki bankalara ait sıralı ATM'lerden birinden duman çıktığını gören vatandaşlar, itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu.

    İhbar üzerine bölgeye giden itfaiye ekipleri, ATM'nin arka tarafındaki plastik kaplamanın alev aldığını tespit etti.

    Elektrik kontağından çıktı

    Müdahale hemen başlarken, yangın diğer bankamatiklere sıçramadan söndürüldü.

    Bankamatiğin alev alev yandığı anlar kameralara yansıdı.

    İHA’nın haberine göre yapılan incelemede sonrası yangının elektrik kontağından çıkmış olduğu belirlendi.

    Levent’te bankamatik yangını VİDEO

    Levent’te ATM yandı #1

    Levent’te ATM yandı #2

    Levent’te ATM yandı #3

    Levent’te ATM yandı #4


    İlginizi Çekebilir

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!
    CryptoTrader

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!

    Lizay Pırlanta 8 Ağustos Mobil
    Advertorial Mobil

    Lizay Pırlanta 8 Ağustos Mobil

    İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 8 Ağustos 2022 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgula
    Yaşam

    İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 8 Ağustos 2022 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgula

    Görüş Bildir