Levent’te ATM yandı

Özel bankalara ait sıralı ATM'lerden birinde yangın çıktı. Bankamatiğin alev alev yandığı anlar kameralara yansıdı.

İstanbul’un Beşiktaş ilçesi Levent Mahallesi Büyükdere Caddesi üzerindeki bankalara ait sıralı ATM'lerden birinden duman çıktığını gören vatandaşlar, itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu.

İhbar üzerine bölgeye giden itfaiye ekipleri, ATM'nin arka tarafındaki plastik kaplamanın alev aldığını tespit etti.

Elektrik kontağından çıktı

Müdahale hemen başlarken, yangın diğer bankamatiklere sıçramadan söndürüldü.

Bankamatiğin alev alev yandığı anlar kameralara yansıdı.

İHA’nın haberine göre yapılan incelemede sonrası yangının elektrik kontağından çıkmış olduğu belirlendi.

Levent’te bankamatik yangını VİDEO