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    Levent’te trafikte yol verme kavgası

    Trafikte yol gerginliği yaşayan iki sürücünün o anları, çevredekiler tarafından saniye saniye kayda alındı.
    • İHA
    • 07.04.2022 - 13:42
    • Güncelleme : 07.04.2022 - 13:55
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    Levent’te trafikte yol verme kavgası

    İstanbul Levent'te seyir halinde olan iki sürücü, 'yol verme' meselesi yüzünden trafikte tartışmaya tutuştu.

    Tartışmanın alevlenmesiyle araçlardan birinden inen iki kişi, diğer sürücünün kapısını açıp, saldırmaya başladı. Araçtan inemeyen sürücü ise o sırada asker olduğunu iddia etti.

    "Sen askersen, ben de vatandaşım"

    Saldırganlardan biri, karşı tarafın sözü üzerine daha da öfkelenerek "Asker misin, in o zaman aşağıya, ben de vatandaşım." dedi.

    Çevredekiler müdahale etti

    Olay bölgede bulunanların araya girmesiyle son buldu. Taraflar birbirlerinden şikayetçi olmazken, yaşananlar ise cep telefonlarıyla görüntülendi.

    Levent’te trafikte yol verme kavgası kamerada

    Levent’te trafikte yol verme kavgası #1

    Levent’te trafikte yol verme kavgası #2


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