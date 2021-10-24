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- Libya’da para taşıyan helikopter düştü
Libya’da para taşıyan helikopter düştü
Olumsuz hava şartlarından etkilenen helikopter, iniş yapamayarak çakıldı. Can kaybı yaşanmazken, uçuş ekibi hafif yaralı kurtuldu.
- İHA
- 24.10.2021 - 16:04
Libya’da nakit para taşıyan bir helikopter, Terhune kentinde stadyuma yaptığı iniş sırasında düştü.
40 MİLYON DİNAR TAŞIYORDU
Yerel kaynaklar, 40 milyon dinar yüklü uçağın kötü hava koşulları nedeniyle düştüğünü doğruladı.
YARALI ATLATTILAR
Kazada can kaybı yaşanmazken, iki mürettebatın hafif yaralandığı bildirildi.