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    Libya’da para taşıyan helikopter düştü

    Olumsuz hava şartlarından etkilenen helikopter, iniş yapamayarak çakıldı. Can kaybı yaşanmazken, uçuş ekibi hafif yaralı kurtuldu.
    • İHA
    • 24.10.2021 - 16:04
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    Libya’da para taşıyan helikopter düştü

    Libya’da nakit para taşıyan bir helikopter, Terhune kentinde stadyuma yaptığı iniş sırasında düştü.

    40 MİLYON DİNAR TAŞIYORDU

    Yerel kaynaklar, 40 milyon dinar yüklü uçağın kötü hava koşulları nedeniyle düştüğünü doğruladı.

    YARALI ATLATTILAR

    Kazada can kaybı yaşanmazken, iki mürettebatın hafif yaralandığı bildirildi.

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