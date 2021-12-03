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    Lodos İstanbul'a geri döndü

    Tekrar beklenen lodos sabah saatlerinde Beşiktaş ve Kumkapı Sahillerinde etkisini göstermeye başladı.
    • İHA
    • 03.12.2021 - 09:01
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    Lodos İstanbul'a geri döndü

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünün İstanbul geneline yaptığı lodos uyarısı etkisini sabahın ilk saatlerinden itibaren göstermeye başladı.

    Dün yapılan uyarıda "Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli (40-50 km/saat) ve zaman zaman kısa süreli fırtına (60-75 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

    KIYI KESİMLERİNDE ETKİLİ

    Sabahın ilk saatlerinde ise Beşiktaş ve Kumkapı Sahillerinde lodosun etkisini gösterdiği görüldü. Lodos nedeniyle dev dalgaların sahile vurduğu görüldü.

    Lodoslu ve yağışlı havanın gün içinde belirli aralıklarla etkisini göstereceği öğrenildi.
    Lodos İstanbul a geri döndü #1

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    Lodos İstanbul a geri döndü #3

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