1882 yılında Londra'ya götürülen ve Victoria & Albert Müzesi'nde sergilenen Eros başı, Türkiye'ye iade edildi.

1882 yılında, Karaman’dan Londra’ya götürülen Sidamara Lahdi'nin eksik parçası olan 'Eros' başı, Türkiye’ye iade edildi.

Antik dünyanın en büyük lahitlerinden olan ve ağırlığı 30 tonu bulan lahdin eksik parçasının yerleştirilmesi ile lahit, özgün haline kavuştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Karaman’da bulunan Sidamara Antik Kenti’nde İngiliz Askeri Başkonsolos Charles Wilson tarafından 1882'de keşfedilen ve taşınamadığı için yeniden toprak altına gömülen dev lahitten ayrılmış yüksek kabartmalardan biri olan 'Eros' başı, İngiltere'nin başkenti Londra'ya götürüldü.

Lahde plaster kopyası yerleştirildi

'Eros' başı, 1933 yılında Victoria- Albert Müzesi'ne bağışlandı. İstanbul Arkeoloji Müzeleri'nde bulunan dev Sidamara Lahdi'ne de 1930'lu yıllarda Victoria & Albert Müzesi yetkilileriyle yapılan görüşmeler sonucunda 'Eros' başının plaster kopyası yerleştirildi.

Londra, Sidamara Lahdi'nin eksik parçası 'Eros' başını iade etti VİDEO



Müzeler, iş birliği protokolü imzaladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2010 yılında tekrar gündeme gelen 'Eros' başının İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde, ait olduğu dev lahit ile sergilenmesini Victoria - Albert Müzesi'ne iletti.

Bakanlık yetkilileri ve Victoria- Albert Müzesi Direktörü Dr. Tristram Hunt ve ekibinin kültür varlıklarının korunmasını amaç edinen iş birlikleri ve kültürel varlıkların yerinde korunmasına yönelik yaklaşımlarıyla 'Eros' başının lahdine yeniden kavuşması sağlandı. İstanbul Arkeoloji Müzesi ile Victoria - Albert Müzesi arasında imzalanan iş birliği protokolüyle lahdin eksik parçası, Türkiye’ye getirildi.

Ziyarete açıldı

Dışişleri Bakanlığı ve Türk Hava Yolları'nın desteğiyle Londra’dan Türkiye’ye taşınan 'Eros' başı, ağırlığı 30 tonu aşan dev lahde İstanbul Arkeoloji Müzeleri ile Victoria- Albert Müzesi uzman restoratörlerinin ortak gerçekleştirdikleri bilimsel çalışmalarla yerleştirildi.

Roma Dönemi milattan sonra 250’li yıllara tarihlenen sütunlu lahit, yeniden kavuştuğu özgün haliyle İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde bugün ziyarete açıldı.