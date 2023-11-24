Lübnanlı yolcular, İstanbul'da sahte paralarla yakalandı Havalimanında düzenlenen operasyonda şüpheliler gözaltına alındı. Yapılan aramalar sonucu sahte 580 bin dolarak el konuldu.

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İHA

Lübnan'ın başkenti Beyrut'tan kalkan uçaktaki iki yolcu, polisin dikkatini çekti.

Şüphelilerin bulunduğu uçak, Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş yaptı.

Operasyon, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ortak yürütüldü.

Yolculardan Lübnan uyruklu Omar Z. (28) ve Jouheır I. (22), saat 14.00’te uçaktan inerek Dış Hatlar Geliş Terminali'ne yöneldi.

Davranışları dikkat çekti

Tedirgin davranışlarla terminaldeki bagaj bandına geçen şüpheliler, kendilerini geriden takip eden polisler tarafından göz hapsine alındı.

Arap yolcuların her hareketi, Kaçakçılık ve Mali Şube polisleri tarafından adım adım izlendi. Yapılan takibin devamında söz konusu yolcular, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi kapsamında risk analiz odasına götürülmek üzere gözaltına alındı.

Sahte paraları vücutlarına sardılar

Yürütülen soruşturma çerçevesinde Sabiha Gökçen Havalimanı’nda gerçekleştirilen nefes kesen operasyonla yakalanan 2 şüpheli, risk analiz merkezinde didik arandı.

Zanlıların üzerlerinde ve bagajlarında yapılan aramalarda, vücutlarına sarılı halde 580 bin Amerikan doları tutarında sahte döviz, bavullarında para sayma makinesi ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Parada sahtecilik, uyuşturucu madde ticareti

Gerçek olmadığı anlaşılan para banknotlarına imha edilmek üzere el konulurken, şüpheliler ise sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine götürüldü.

Şüpheliler hakkında, TCK 197 "parada sahtecilik" ve TCK 188 "uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti" suçlarından işlem başlatıldı.

Türkiye’deki bağlantıları mercek altına alındı

Şebekenin Türkiye’deki bağlantıları mercek altına alındı. Emniyet unsurlarının titiz çalışması sayesinde yakalanan Omar Z. ve Jouheır I., sorguları tamamlandıktan sonra 17 Kasım’da Kartal’daki Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.

Her iki zanlı, savcılıktaki sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tek seferde ele geçirilen en büyük miktar

Ele geçirilen sahte paraların, bugüne kadar Türkiye’deki havalimanlarında düzenlenen bir operasyonda yakalanmış en büyük miktar olduğu öğrenildi.

Diğer taraftan söz konusu şüphelilere karşı düzenlenen operasyon, polis kamerası tarafından da saniye saniye kaydedildi.

Soruşturma dosyasındaki deliller arasına da giren görüntülerde, şüphelilerin vücutlarının sırt, karın ve bel kısımlarına balyalar halinde sardıkları sahte dolarların çıkarılışı yer alıyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)