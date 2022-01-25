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Madagaskar'da heyelan: 6 ölü
Antananarivo’nun Ankadifotsy bölgesinde toprak kayması nedeniyle otoparktaki araçlar, yerleşim bölgesine düştü. Enkaz altında kalan 6 kişi ise hayatını kaybetti.
- İHA
- 25.01.2022 - 17:08
- Güncelleme : 25.01.2022 - 17:29
Madagaskar’ın başkenti Antananarivo’nun Ankadifotsy bölgesinde heyelan oluştu.
Toprak kayması nedeniyle otoparkta bulunan araçların yerleşim bölgesine düşmesi sonucu çoğu ev yıkılırken 6 kişi enkaz altında kaldı.
6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Kurtarma ekiplerinin çalışmaları sonucu hayatını kaybeden 6 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
ENKAZ ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Yerel İtfaiye Sözcüsü Kaptan Ralimbison, enkaz altında kaldığı düşünülen bir kişi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.
Madagaskar'da heyelan: 6 ölü VİDEO