Kalbi durmuş olarak hastaneye ulaştırılıp, hayata döndürülen maden işçisi Taner Şen, tüm çabalara rağmen 21 gün sonra hayatını kaybetti. Şehit madenci, memleketinde son yolculuğuna uğurlandı.

Bartın'da 14 Ekim akşamı yaşanan maden faciası Türkiye'nin gündemine oturmuştu.

Yaşanan acı olayda 11 işçi yaralanmış 41 işçi de hayatını kaybetmişti.

Şehitlerden geriye ise gözü yaşlı aileler kaldı.

Devletin tüm imkanları yaralı madenciler için seferber edildi.

Şehit sayısı 42 oldu

Durumu ciddi olan 6 işçi, İstanbul'daki Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine getirilerek tedavi altına alındı.

Buradaki umutlu bekleyişin ardından dün bir acı haber daha geldi.

Bakan Koca duyurdu

Konuya ilişkin açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bartın’daki maden kazasında kalbi durmuş olarak hastaneye ulaştırılıp, hayata döndürülen hastamız tüm çabalara rağmen vefat etti. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi yoğun bakımındaki tedavi 3 haftadır sürüyordu. Kendisine Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Maden faciasında 21 gün sonra vefat eden işçi defnedildi VİDEO



Memleketinde son yolculuğuna uğurlandı

31 yaşındaki Taner Şen, bugün gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

Şen için Gömü köyündeki evinin önünde helallik alındı, dua edildi.

Burada Şen'in ailesi Bartın Valisi Nurtaç Arslan tarafından teselli edilirken, fenalık geçirenlere sağlık ekipleri müdahale etti.

AA'nın aktarımına göre; Taner Şen'in cenazesi, kılınan namazın ardından köydeki aile mezarlığında toprağa verildi.