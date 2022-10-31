Maden faciasında gözaltına alınanların adliyeye sevki başladı

Amasra ilçesindeki maden faciasıyla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 24 kişinin ifadeleri alındı. Gün boyunca adliyeye sevkler devam edecek.

Bartın'daki maden ocağında 14 Ekim akşamı grizu kaynaklı patlama olmuştu.

Türkiye'yi sarsan acı olayda, 11 kişi yaralanmış 41 işçi de hayatını kaybetmişti.

Yaralı işçilerin tedavileri sürerken maden bölgesinde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Soruşturma başlatıldı

Öte yandan Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında ilk gözaltı kararları verildi.

25 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Amasra Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bartın ili Amasra ilçesinde faaliyet gösteren Amasra Türkiye Taşkömürü Maden İşletmesi’nde 14 Ekim tarihinde, saat 18.15 sularında meydana gelen maden kazası olayına ilişkin olarak mülakatımız Amasra Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 25 şüphelinin gözaltına alınmasına karar verilmiştir. Amasra Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatları doğrultusunda, Amasra İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından gözaltı işlemleri devam etmektedir.” denildi.

242 sayfalık dosya hazırlandı

Bu kapsamda 24 kişi gözaltına alınırken, İstanbul'da bulunan 1 kişi ise daha sonra gözaltına alınacak.

Amasra İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri alınan 24 kişiye, "İhmaller var, mevzuat gereği alınması gereken tedbirler neden alınmadı?" soruları soruldu.

Emniyet, 242 sayfalık dosya hazırladı.

İncelemeler devam ediyor

Bu sırada, Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından görevlendirilen 6 savcı, 7 kişilik bilirkişi heyeti, madencilerin avukatları, Bartın Cumhuriyet Başsavcısı Faruk Kaynak ve Bartın Baro Başkanı Ferhat Parlatır dün yeniden maden sahasına girerek, incelemelerde bulundu.

Mekanizasyon ve bilgisayar alanları ile görevli madencilerle görüşüldü.

3 saat süren incelemelerde heyet, yangının halen devam etmesi nedeniyle yer altına girmedi.

Adliyeye sevk edilmeye başlandı

Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından gözaltındakiler bugün emniyet müdürlüğünün yanındaki adliyeye sevk edilmeye başlandı. İlk olarak TTK Amasra Müessese Müdür Yardımcısı Salih Atmaca ve maden mühendisi İbrahim Hakan Mengeş adliyeye sevk edildi.

DHA'nın aktarımına göre; adliyeye sevkler gün boyunca devam edecek.













