Maden faciasında yaralanan işçileri taşıyan ambulans uçağın pilotu, "Bizden kaynaklanan bir aksama olmaması için de ekstra bir gayretle ve süratle kalktık" dedi.

Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında 14 Ekim akşamı grizu kaynaklı patlama yaşandı.

Acı faciada 41 işçi şehit olurken 11 işçi de yaralandı.

6 yaralı, işçi Sağlık Bakanlığı'na ait 2 ambulans uçakla İstanbul'daki Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Hastalar 35 dakikada hastaneye yetiştirildi

4 işçi, dünyada az sayıda ülkede bulunan 'Legacy 600' isimli 4 sedyeli ambulans uçakla sevk edildi.

Oturarak 14 hastayı taşıyabilen ambulans uçak, yaralıları 35 dakikada hastaneye yetiştirdi.

"Yoğun bakım ünitesinde ne varsa tamamı uçakta var"

Uçağın, 6 bin 300 kilometre menzilli ve 41 bin fit tavan seyir kabiliyetinde olduğunu belirten pilot Şeref Karabay, "Medikal anlamda bir yoğun bakım ünitesinde ne varsa tamamı uçakta var veya bir ameliyat şartları ne ise aynı şartlar uçağın içerisinde var. Dolayısı ile yüksek kabiliyete sahip bir uçak." dedi.

Madende yaralanan işçiler ambulans uçakla 35 dakikada hastaneye sevk edildi VİDEO



"Aksama olmaması için ekstra bir gayretle kalktık"

Karabay, hastaların sevkini 35 dakikada gerçekleştirdiklerini aktararak, "Millet olarak etkilendik. Çok üzücü bir olay ve bizden kaynaklanan bir aksama olmaması için de ekstra bir gayretle ve süratle kalktık. Komuta merkezi çok süratli reaksiyonda bulundu ve bizi orada hazır edebildi. Tabii ki bu bir primer vakaydı (birincil vaka). Yani hastaneden hastaneye transfer değildi. Taşımaya hazır olması için özel bir ön tedavi yapılmadı. Bu da bizim medikal personelimizin, doktor arkadaşlarımızın başarısı. Primier vakayı alarak süratle hastane şartlarına, yanık merkezine ulaştıracak şekilde intikalini sağladılar." ifadelerini kullandı.

"Uçağımızda bütün donanıma sahibiz"

DHA'nın aktarımına göre, Acil Tıp Teknisyeni Yalçın Zengin ise patlamayı duyduklarında nasıl yardım edebileceklerini düşünürken görevlendirmenin geldiğini söyledi.

Çaycuma Meydanı'na kara ambulansı ile getirilen yaralıların durumunun kötü olduğunu aktaran Zengin, "Tedavileri devam ediyordu, yanık vakalarıydı. Hastaları alıp İstanbul Atatürk Havalimanı'na kadar götürdük. Orada ambulanslara sevkini gerçekleştirip iyi şekilde götürmeye çalıştık. Hastaların ağrıları vardı, ağrı kesici yaptık. Oksijen tedavisini uyguladık. O şekilde sevkini gerçekleştirdik. Uçağımızda bütün donanıma sahibiz. Ağrıları olduğu için hastaları uyuttuk." dedi.











