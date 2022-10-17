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    Maden şehidi Yener Saygın’ın babası: Oğlum cevval bir delikanlıydı

    Maden faciasında arkadaşlarına şehit olan Yener Saygın'ın babası Faik Saygın, oğlunun, arkadaşlarının 'bizi kurtarın' diye bağırmalarına dayanamadığı için geri döndüğünü söyledi.
    • 17.10.2022 - 16:04
    • Güncelleme : 17.10.2022 - 16:22
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    Maden şehidi Yener Saygın’ın babası: Oğlum cevval bir delikanlıydı

    Bartın'da maden ocağındaki patlamada 41 şehidin ailesinin gözyaşları dinmiyor...

    Olaya ilişkin detaylar ise adeta yürekleri dağlıyor.

    Patlamadan sağ kurtulan Yener Saygın, arkadaşlarını kurtarmaya çalıştığı sırada hayatını kaybetmişti.

    "Cevval bir delikanlıydı"

    Şehit Saygın'dan geriye gözü yaşlı ailesi kaldı...

    İHA'nın aktarımına göre; baba Faik Saygın, evladının çok hareketli ve cevval bir delikanlı olduğunu belirtti.

    Maden şehidi Yener Saygın’ın babası: Oğlum cevval bir delikanlıydı #1

    "Arkadaşlarını kurtarırken bayılmış"

    Oğlu Yener’in işi olduğu için gündüz vardiyası yerine 4-12 vardiyasına gittiğini ifade eden Saygın, “Arkadaşları 'bizi kurtarın' diye bağırınca dayanamayıp geri dönüyor. Geri dönünce daha fazla gazı almış oluyor. Madende oyalanma olmaz. Bir an önce dışarı çıkabilirsen kurtulursun. Arkadaşlarını kurtarırken bayılmış, düşmüş ve sendelemiş. Maske ağzından düşmüş ve o şekilde bayılmış. Onu da kurtarıcılar dışarı çıkartıyor. Oğlumun kurtardığı adamlar dışarı çıkıyor, kendisi çıkamıyor.” diye konuştu.

    Maden şehidi Yener Saygın’ın babası: Oğlum cevval bir delikanlıydı VİDEO

    Maden şehidi Yener Saygın’ın babası: Oğlum cevval bir delikanlıydı #2

    "Karnımın içine ateş düştü derler ya harbiden düşüyor yani"

    Saygın, evli olan oğlunun bir kız çocuğunun olduğunu kaydederek, “Kızına aşıktı. Baba-kız birbirini çok seviyordu. Birbirinin istediklerini ikiletmiyorlardı. Karnımın içine ateş düştü derler ya, harbiden düşüyor yani. Hanım felçli, ben onun yanında ağlamak istemiyorum ama bazen onun yanında da patlıyorum, ağlıyorum.” şeklinde konuştu.

    Maden şehidi Yener Saygın’ın babası: Oğlum cevval bir delikanlıydı #3

    "Hep korktuk maden işinden"

    Kardeşinin madene girmesini istemediklerini aktaran ağabey Ömer Saygın, “Hep endişeliydik hep korktuk maden işinden. Daha sonra kardeşim girdiği işlerde ekonomik durumu iyi olmadığı için evlenip çocuğu doğduktan sonra istemememize rağmen o riski aldı.” dedi.

    Maden şehidi Yener Saygın’ın babası: Oğlum cevval bir delikanlıydı #4


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