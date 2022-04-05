Mahsun Kırmızıgül'ün, eşine saldıran kardeşi için 5 yıla kadar hapis isteniyor

Mahsun Kırmızıgül'ün, eşine saldıran kardeşi için 5 yıla kadar hapis isteniyor

Beşiktaş'taki eşinin görüşmeyi reddetmesi üzerine kapıya dayanıp baltalı dehşet yaşatan Yusuf Bazencir için 2 yıldan 5 yıla kadar hapis talep edildi.

Sanatçı Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşi Yusuf Bazencir, 9 Mart günü eşi Seval Bazencir ile telefonda tartıştı.

Eşinin görüşmek istememesine rağmen Beşiktaş'taki evin kapısına dayanan Yusuf Bazencir, kapıyı balta ile açmaya çalışarak içeri girmeye çalışmıştı.

Olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

BALTAYLA KAPIYI PARÇALADI

Hazırlanan iddianamede, 9 Mart 2022’de tarafların aralarında geçen telefon görüşmesi sırasında tartışma yaşadıkları ve bunun üzerine şüpheli Yusuf Bazancir’in, eşiyle birlikte yaşadığı eve gelerek elinde bulunan balta ile kapıyı açmaya çalıştığı anlatıldı.

Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşi, 5 yıllık eşine baltayla saldırdı VİDEO ARŞİV



"SENİ ELİME GEÇİRİRSEM GEBERTECEĞİM"

Hazırlanan iddianamede, şüphelinin kapıyı açmaya çalıştığı sırada müşteki Seval Bazancir’e hitaben "Seni elime geçirirsem geberteceğim" şeklinde tehditte bulunduğu, müştekinin olayla ilgili olarak şikayetçi olmasının üzerine soruşturma başlatıldığı, akabinde 15 Mart 2022 tarihinde ise müşteki Seval Bazancir’in şikayetinden vazgeçtiği ancak şüphelinin üzerine atılı suçun takibinin şikayet şartına bağlı olmadığı kaydedildi.

5 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Şüpheli Yusuf Bazancir’in üzerine atılı suçlamaları kabul ettiğinin ve pişman olduğunu belirttiğinin aktarıldığı iddianamede, şüpheli hakkında ‘silahla tehdit’ suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.