Mahzen-50 operasyonunda ele geçirilenler şaşırttı Çorum merkezli 6 ilde jandarmanın düzenlediği yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 29 şüpheliye ait 597 banka hesabında, 1 milyar 292 milyon 611 bin 295 lira, 10 adet çeşitli markalarda araç ve 51 gayrimenkule el konuldu.

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İHA

Yasa dışı bahisle mücadelede operasyonlar aralıksız devam ederken, yakalanan şüphelilere ait mal varlıkları da dikkat çekiyor.

Çorum Valiliği'nde düzenlenen Haziran ayı değerlendirme toplantısında konuşan Vali Zülkif Dağlı, İl Jandarma Komutanlığı tarafından 6 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunun detayları hakkında açıklamada bulundu.

29 şüpheli yakalandı

Türkiye çapında, Çorum merkezli önemli bir operasyona imza atıldığını hatırlatan Vali Dağlı, Çorum İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından internet üzerinden örgütlü olarak yasa dışı bahis oynatan bir suç örgütüne yönelik 21 Mayıs’ta günü Çorum merkezli Ankara, Amasya, Çanakkale, İstanbul ve Rize’de eş zamanlı yapılan operasyonda, örgüt liderleri dahil toplam 29 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

1 milyar 300 milyon lira, 10 araç ve 51 gayrimenkule el konuldu

Ele geçirilen para ve malzemelerle ilgili bilgi veren Vali Dağlı, şunları söyledi:

Mahzen-50 operasyonunda yapılan aramalarda 29 adet cep telefonu, 29 adet sim kart, 3 adet laptop, 3 adet hard disk, 33 adet banka ve hesap kartı, 4 adet not defteri, 2 adet bilgisayar kasası, 3 adet post cihazı, 2 adet internet sağlayıcı modem, 4 adet fotoğraf makinası, 2 adet hesap cüzdanı, 289 adet gram altın, 5 adet altın bilezik, 29 adet çeyrek altın, 1 adet altın kolye, 1 adet altın yüzük 1 adet çeyrek altından yapılma kolye, 3 bin 930 Amerikan Doları, 5 bin 600 Türk Lirası, 10 euro ve 8 kök kenevir ele geçirildi. Operasyonda 10 adet çeşitli markalarda araç, 5 adet daire, 22 adet tarla, 2 adet arsa, 22 adet bahçe ve toplam hacmi 1 milyar 292 milyon 611 bin 295 TL olan şüphelilere ait 597 banka hesabına el konulmuştur.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)