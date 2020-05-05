Makas atan otomobil kazaya neden oldu: 1 ölü

Makas atan otomobil kazaya neden oldu: 1 ölü

Antalya'da trafikte makas atan otomobil, önce seyir halindeki bir araca, sonra refüje, ardından elektrik direğine çarparken, sürücü hayatını kaybetti, yanındaki yolcu yaralandı.

Saat 22.00 sıralarında, Kepez ilçesi 75. Yıl Caddesi üzerinde, İsmail Alınmış yönetimindeki 07 FC 516 plakalı otomobil, iddiaya göre makas atarak ilerlerken, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti.

ÖNCE BARİYERE, SONRA DA DİREĞE

Kontrolden çıkan otomobil, bu sırada kavşakta bulunan Mehmet K. yönetimindeki 06 EJ 646 plakalı otomobile sol taraftan çarptı. Kazanın ardından savrulan Alınmış’ın kullandığı otomobil önce refüjdeki bariyerlere, ardından yaklaşık 40 metre ilerideki elektrik direğine çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle paçalanan otomobilin motoru araçtan fırladı.

AĞIR YARALI SÜRÜCÜ KURTARILAMADI

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sürücü İsmail Alınmış ile yanında bulunan Uğur Doğan’ı yarım saatlik çalışma sonunda sıkıştıkları yerden çıkardı. Araçtan yaralı halde çıkartılan Doğan, ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. Ağır yaralı İsmail Alınmış ise kurtarılamadı.

İsmail Alınmış’ın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürülürken, diğer aracın sürücüsü Mehmet K. ise ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazaya karışan araçların çekilmesinin ardından yol trafiğe yeniden açıldı.

GÖRGÜ TANIKLARI "MAKAS ATIYORDU" DEDİ

Görgü tanıklarının iddiasına göre Alınmış’ın otomobilinin çok hızlı olduğu ve yanındaki araçlara ‘makas’ atarak ilerlediği öne sürüldü.