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Makas atarken zincirleme kazaya neden oldu
Arnavutköy’de makas atarak şerit değiştirmeye çalışan sürücü, trafik ışıklarında bekleyen araçlara çarptı.
- Haber Merkezi
- 21.11.2022 - 10:42
- Güncelleme : 21.11.2022 - 10:47
İstanbul Arnavutköy orman yolunda makas atarak şerit değiştiren bir otomobil sürücüsü, trafik ışıklarında bekleyen diğer araçlara arkadan çarptı.
3 araç hasar gördü
Çarpmanın etkisi ile 3 araç hasar alırken, kazada yaralanan olmadı.
Sürücünün makas atması ve zincirleme kaza anı başka bir araç kamerasına yansıdı.
Arnavutköy'de makas kazası VİDEO