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    Makas atarken zincirleme kazaya neden oldu

    Arnavutköy’de makas atarak şerit değiştirmeye çalışan sürücü, trafik ışıklarında bekleyen araçlara çarptı.
    • Haber Merkezi
    • 21.11.2022 - 10:42
    • Güncelleme : 21.11.2022 - 10:47
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    Makas atarken zincirleme kazaya neden oldu

    İstanbul Arnavutköy orman yolunda makas atarak şerit değiştiren bir otomobil sürücüsü, trafik ışıklarında bekleyen diğer araçlara arkadan çarptı.

    3 araç hasar gördü

    Çarpmanın etkisi ile 3 araç hasar alırken, kazada yaralanan olmadı.

    Sürücünün makas atması ve zincirleme kaza anı başka bir araç kamerasına yansıdı.

    Arnavutköy'de makas kazası VİDEO

    makas


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