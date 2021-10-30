Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile depremden etkilenen bölgenin yüzde 95'i değişirken, ilçeye 450 konut inşa edildi.

20 Ocak 2020 tarihinde Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 6.8 büyüklüğünde deprem yaşanmıştı.

Malatya'da da hissedilen depremde, Doğanyol ilçesinde 4 kişi hayatını kaybetti.

Yaşanılan felaketin ardından birçok ev kullanılamaz hale gelirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile bölgede iyileştirme çalışmalarına başlandı.

DUBLEKS VİLLALAR İNŞA EDİLDİ

TOKİ'nin özenle başladığı çalışmaları bakan ve milletvekilleri de yakından takip etti.

İlçede yıkılan evlerinden yerine 2 katlı dubleks villa tipli evler inşa edildi.

Malatya depremin ardından yüzde 95 yenilendi VİDEO

450 KONUT YAPILDI

450 konut, 130 iş yeri, 80 ahır ve 3 cami bölgeye kazandırılırken, konutların yıl sonuna kadar sahiplerine teslim edilmesi bekleniyor.

"BİR İLÇE TAMAMEN DEĞİŞTİ"

Belediye Başkanı Hakan Bay, çalışmalar ile ilgili “Bahsettiğimiz bu yatırımlar Allah’a hamdolsun çok kısa bir sürede gerçekleşti. Bir ilçenin çehresi tamamen değişti. Bu hususta kıymetli Cumhurbaşkanımız depremin hemen ardından ilçemize teşrif ettiler ve yine depremden 4 saat sonra Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da ilçemize geldiler. Bir ilçe tamamen değişti. Burada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.