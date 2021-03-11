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    Malatya merkezli 3 ilde 20 kişi, uyuşturucudan yakalandı

    Uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen şahısları yakalamak üzere narkotiğin yürüttüğü çalışmayla 3 ile eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.
    • DHA
    • 11.03.2021 - 09:34
    • Güncelleme : 11.03.2021 - 10:15
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    Malatya merkezli 3 ilde 20 kişi, uyuşturucudan yakalandı

    Ülke genelinde güvenlik güçlerinin uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonları sürüyor.

    Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; Malatya, İzmir ve Gaziantep'te uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenledi.

    ELE GEÇİRİLEN MADDELER

    Operasyonda arama yapılan adreslerde; 452 uyuşturucu hap, 136 gram metamfetamin, 280 gram bonzai, 28 gram esrar, 1 ruhsatsız tabanca ve 1 av tüfeği ele geçirilirken, 20 şüpheli gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelilerin sorgusu sürüyor.

    Malatya merkezli 3 ilde 20 kişi, uyuşturucudan yakalandı #1

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