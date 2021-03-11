- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Malatya merkezli 3 ilde 20 kişi, uyuşturucudan yakalandı
Malatya merkezli 3 ilde 20 kişi, uyuşturucudan yakalandı
Uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen şahısları yakalamak üzere narkotiğin yürüttüğü çalışmayla 3 ile eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.
- DHA
- 11.03.2021 - 09:34
- Güncelleme : 11.03.2021 - 10:15
Ülke genelinde güvenlik güçlerinin uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonları sürüyor.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; Malatya, İzmir ve Gaziantep'te uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenledi.
ELE GEÇİRİLEN MADDELER
Operasyonda arama yapılan adreslerde; 452 uyuşturucu hap, 136 gram metamfetamin, 280 gram bonzai, 28 gram esrar, 1 ruhsatsız tabanca ve 1 av tüfeği ele geçirilirken, 20 şüpheli gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelilerin sorgusu sürüyor.