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Malatya merkezli 3 ilde 20 kişi, uyuşturucudan yakalandı

Malatya merkezli 3 ilde 20 kişi, uyuşturucudan yakalandı

Uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen şahısları yakalamak üzere narkotiğin yürüttüğü çalışmayla 3 ile eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.